Feyenoord-spits kan toekomst Benitez beslissen

Dat Newcastle United zich wil versterken met Nicolai Jørgensen van Feyenoord is al een paar dagen bekend. Alleen de transfer kan veel meer gevolgen hebben meldt The Daily Mail vandaag. Manager Rafa Benitez zit allesbehalve op een lijn met het bestuur van The Magpies en het mislukken van de transfer zou wel eens de laatste druppel kunnen zijn voor de Spanjaard.

Benitez was namelijk door eigenaar Mike Ashley beloofd dat hij versterkingen kon verwelkomen deze winter. Alleen met een paar dagen nog te gaan in deze winterse transferperiode is de promovendus niet verder gekomen dan het huren van Chelsea-speler Kenedy. De trainer zou zijn toekomst dan ook laten afhangen van het feit of het Newcastle lukt zowel Feyenoord als Jørgensen te overtuigen. Ook zou de trainer die in 2005 met Liverpool de Champions League won nog een keeper willen toevoegen aan zijn selectie. Voor de camera’s in aanloop naar de FA cup wedstrijd tegen Chelsea liet Benitez weten geen intentie te hebben om op te stappen. “Ik heb geen enkel probleem met mijn toekomst. Ik ben nog steeds blij hier te zijn ik hou van de stad, de fans, alles. Het is afhankelijk van de financiële positie van de club ten opzichte van de teams om ons heen.” Benitez heeft in het noorden van Engeland nog een contract tot 2019.

Foto: Pro Shots