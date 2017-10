Franse topclub geïnteresseerd in Feyenoord-aanvaller

Vorig seizoen maakte Nicolai Jörgensen 21 doelpunten voor Feyenoord en werd daarmee topscorer van de Eredivisie. Dit seizoen stond hij wegens een blessure minder vaak op het veld, maar toch is er interesse voor de Deense aanvaller. Olympique Marseille is namelijk nog niet vergeten hoe makkelijk Jörgensen het net vind en wil hem daarom graag aan de selectie toevoegen.

In juli 2016 kwam Nicolai Jörgensen over van FC Kopenhagen. Feyenoord betaalde toentertijd 3,5 miljoen euro voor de international van Denemarken. Hij speelt dus pas ruim één jaar voor de Rotterdamse club, maar toch is hij al uitgegroeid tot een publiekslieveling. De kans is dus aanwezig dat hij snel opnieuw wordt getransfereerd.

Foto: Pro Shots