Groningen-speler hoopt op top drie

Mimoun Mahi hoopt vanaf komende zomer FC Groningen achter zich te laten voor een club uit de top drie. De 23-jarige linksbuiten acht zich klaar voor een stap hoger, maar acht zich nog niet rijp voor een overstap naar het buitenland.

Clubs zouden overigens met aardig wat geld over de brug moeten komen willen ze Mahi halen. In de winter bood een Engelse club, naar verluidt Fulham, drie miljoen Euro voor de Nederlander met Marokkaanse roots. Op dat moment liep zijn contract in de zomer af. In tussen tijd heeft hij zijn contract met twee seizoen verlengd, waardoor FC Groningen nóg meer geld kan vragen. FC Groningen nam de linksbuiten in 2014 over van Sparta Rotterdam voor 400.000 euro.

Foto: Pro Shots