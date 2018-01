Inter-aanvoerder moet grote aankoop Real Madrid worden

In Madrid was het deze transferperiode tot nu toe heel erg rustig. Volgens de Argentijnse journalist Leandro Montoya gaat daar vandaag verandering in komen. De Koninklijke zou 106 miljoen euro plus Mateo Kovacic over hebben voor Mauro Icardi.

Of Internazionale haar aanvoerder en topscorer, die dit seizoen 18 keer het doel vond in de Serie A , ook laat gaan is een ander verhaal. Dat 24-jarige Argentijnse international zou in ieder geval geïnteresseerd zijn in een overstap. Mysterieuze posts op zijn social media pagina’s zouden daar naar verwijzen. Hij deelde onder andere een foto met de quote “groeien betekent afscheid kunnen nemen.” Een concretere aanwijzing kwam van de bondscoach van Argentinië Jorge Sampaoli. “Ik heb met Icardi gesproken en ik weet dat Real hem in de gaten houdt. Ik weet ook dat hij zich een beetje verleid voelt door Real Madrid.” Liet de oefenmeester weten tegenover Argentijnse journalisten die zich hadden verzameld op het vliegveld in Buenos Aires.