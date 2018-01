Het is wachten tot het eerste dominosteentje omvalt

Met het einde van de transferperiode in zicht zijn veel clubs in Europa op zoek naar versterkingen. Het is echter wachten tot een aantal transfers de kooptrein op volle snelheid laten rijden. Zo zou de transfer van Edin Dezeko van AS Roma naar Chelsea vast zijn gelopen.

Het feit dat de Bosnische spits waarschijnlijk niet meer naar Londen komt heeft ook gevolgen voor zijn teamgenoot Emerson Palmieri. Die zou met Dzeko meevliegen om ook bij The Blues te tekenen. Daardoor blijft Chelsea op zoek naar een plan B voor de spitspositie. Daarvoor hoeft het niet verder te kijken dan binnen de eigen stadsgrenzen. Ze zouden dan Frans international Oliver Giroud van Arsenal op huurbasis willen overnemen, die mag alleen naar een andere gedeelte van Londen verhuizen als er weer een andere transfer wordt afgerond namelijk die van Pierre-Emerick Aubameyang. De laatste geruchten zijn dat Borussia Dortmund en Arsenal nog steeds tamelijk ver verwijderd van elkaar zitten wat betreft de transfersom voor de spits.