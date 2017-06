Jordi Alba kan transfer naar Engeland maken

Jordi Alba kan komende zomer de overstap naar Engeland. Manchester United is namelijk geïnteresseerd in de diensten van de Spaanse verdediger. De Engelse grootmacht is al tijden opzoek naar een geschikte linksback en zou dus zijn uitgekomen bij de 28-jarige Alba. Hoeveel Manchester United voor de Spanjaard overheeft is niet duidelijk.

Jose Mourinho is niet tevreden over de huidige linksback. Luke Shaw is de enige linksback in de selectie en kan niet op het vertrouwen rekenen van Mourinho en ook gelegenheidsbacks Ashley Young (middenvelder) en Matteo Darmian (rechtsback) zijn niet goed genoeg volgens de Portugese oefenmeester.

Foto: Pro Shots