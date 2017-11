Joshua Brenet kan overstap maken naar Premier League

Momenteel staat Joshua Brenet nog onder contract bij PSV, maar de kans is aanwezig dat hij in de winterstop de overstap maakt naar de Premier League. Watford wil de rechtsachter namelijk graag aan de selectie toevoegen.

Het is niet de eerste keer dat Brenet aan de Engelse club wordt gelinkt. Afgelopen zomer was er namelijk ook al spraken van een eventuele overstap naar Watford. Naast ‘The Hornets’ waren toen nog meer clubs geïnteresseerd in de Limburger. Onder meer Fiorentina, Celtic, 1. FC Köln en Eintracht Frankfurt zagen in Brenet een ideale versterking.

Joshua Brenet maakte in 2012 zijn debuut voor PSV. In de seizoenen die volgde speelde hij ruim 80 wedstrijden in het eerste elftal van de Eindhovense club. Ook kwam hij ruim tien keer uit voor Jong PSV. In 2016 debuteerde hij voor het Nederlands elftal, waarvoor hij tot op heden twee keer uit kwam.

Foto: Pro Shots