Juventus wil volgend jaar drie transfervrije spelers halen

Nadat Juventus deze transferperiode twaalf nieuwe spelers heeft verwelkomd, is het nu alweer druk bezig met volgend seizoen. Met het oog op Financiel Fair Play wil de club zich richten op goedkopere of transfervrije spelers. Met Blaise Matuidi haalde de club al een zeer goedkope speler binnen, want met de twintig miljoen die met de transfer van Matuidi is gemoeid heeft de Italiaanse club een waar koopje binnengehaald, gezien zijn staat van dienst.

De transfervrije spelers waar Juventus achter aan zit zijn Leon Goretzka, Andres Iniesta en Emre Can. Dat de club geïnteresseerd is in de diensten van Can is al langer bekend. De Italiaanse grootmacht heeft geprobeerd de Duitser deze transferperiode te contracteren, maar kwam er niet uit met zijn huidige club Liverpool. Of de middenvelder een nieuw contract wil ondertekenen in Engeland valt te betwijfelen.

Een andere naam is Leon Goretzka. De Duitse middenvelder was van cruciaal belang tijdens de Confederations Cup voor Duitsland en was afgelopen transferperiode dichtbij een overgang naar Bayern München, terwijl Arsenal ook meer dan gemiddelde interesse toonde. De transfer ging echter niet door en de Duitser moet nog minimaal wachten tot de winter op een transfer of wachten tot hij volgende zomer transfervrij is. Juventus hoopt dankzij het aantrekken van Benedikt Howedes vorige week dat Goretzka ook komt.

De meest uitspringende naam is Andres Iniesta. De clubicoon van Barcelona heeft nog maar een contract tot de zomer van 2018. De kans dat hij zijn contract verlengd, zodat hij zijn carrière afsluit bij Barcelona lijkt groot. Toch wil Juventus probeerde om de behendige middenvelder te verleiden met een overstap naar Italië.

Foto: Pro Shots