Juventus wil zich versterken met middenvelder van Liverpool

Juventus wil komende zomer het middenveld uitbreiden en in de zoektocht naar een geschikte kandidaat is de kampioen van de Serie A uitgekomen bij Emre Can. De Duitse middenvelder speelt voor Liverpool, maar zou de club voor een mooie prijs mogen verlaten.

Can kwam in de zomer van 2014 over van het Duitse Bayer Leverkussen. Destijds betaalde Liverpool een transfersom van twaalf miljoen euro. Hoeveel de Engelse topclub voor de middenvelder, die ook als verdediger uit de voeten kan, wil hebben is niet duidelijk. De defensieve middenvelder heeft nog een contract tot de zomer van 2018 en dus zou Negeren hem voor een niet al te hoge transfersom kunnen overnemen.

Foto: Pro Shots