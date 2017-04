Klopp wil selectie versterken met drie spelers

Jurgen Klopp zijn de selectie van Liverpool in de zomer voorzien van extra kwaliteiten. De Duitser heeft drie spelers op het oog: Julian Brandt, Virgil van Dijk en Naby Keita. Klopp heeft bestuur duidelijk gemaakt dat alle drie de spelers koste wat kost naar Anfield moeten komen.

Van Dijk speelt nu twee seizoenen in dienst van Southampton en maakt sinds dag één veel indruk in de Premier League. De Nederlander wordt dat ook volop gelinkt aan topclubs en Liverpool wordt nu dus aan het lijstje toegevoegd. Van Dijk is momenteel nog geblesseerd, maar Klopp is overtuigt van de kwaliteiten van de verdediger.

Brandt is een jonge linksbuiten in dienst van Bayer Leverkussen. De selectie van Liverpool kan aanvallend weldegelijk een versterking gebruiken. Doordat de huidige aanvallers regelmatig geblesseerd zijn heeft Klopp dus een ruime aanvalsbezetting nodig. Het contract van de jonge Duitser loopt na dit seizoen nog twee seizoenen door waardoor Bayer nog een aardig bedrag kan vragen voor haar speler.

Keïta is speler van Bundesliga-revelatie RB Leipzig. De Guinees is één van de sterkhouders in het team van Ralph Hasenhüttl. Keïta heeft door zijn goede optredens in de Bundesliga veel aandacht getrokken van grote clubs. Zo zouden Bayern München en Borussia Dortmund de middenvelder graag willen toevoegen aan de selectie. Liverpool zal dus met een flink bedrag over de brug moeten komen willen ze Keïta écht aan de selectie toevoegen.

Foto: Pro Shots