Koeman wil Ajax-middenvelder overnemen

Ronald Koeman wil Davy Klaassen komende zomer graag naar Everton halen. De middenvelder lijkt klaar voor een avontuur in het buitenland en als het aan de Nederlandse oefenmeester ligt speelt hij volgend seizoen in Liverpool. Klaassen heeft al aangegeven dat hij het liefste naar de Duitsland of Engeland gaat.

Naast Everton is er nog een Engelse club die interesse heeft in de middenvelder. Ook Southampton zou Klaassen namelijk graag willen inlijven. Naast Engelse clubs heeft de Ajacied ook opties in Duitsland en Italië, want ook Eintracht Frankfurt en Napoli hebben de middenvelder op het oog.

Davy Klaassen doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2011 zijn debuut voor het eerste elftal van de Amsterdamse. Ondanks dat Klaassen bij Ajax nog een contract heeft tot medio 2019, lijkt hij na zes seizoenen in de Eredivisie de overstap naar een club in het buitenland te willen maken.

Foto: Pro Shots