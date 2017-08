Manchester City wil verdediger met opmerkelijk verleden

Manchester City wil Jonny Evans toevoegen aan de selectie. De Noord-Ier moet de vaste man worden achter Kompany en Otamendi. Een eerste bod van ongeveer achttien miljoen euro van de topclub werd afgewezen door West Bromwich Albion. De clubleiding is nu aan het beraden over een tweede bod.

Dat Manchester City geinteresseerd is in de diensten van Evans is opmerkelijk te noemen. De verdediger heeft zijn jeugdopleiding genoten bij stadsgenoot Manchester United en heeft er ook ongeveer tien jaar gespeeld. De centrale verdediger is door United meerdere malen uitgeleend en werd nimmer nooit een basisspeler. Sinds 2015 staat hij onder contract bij West Brom.

Foto: Pro Shots