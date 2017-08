Marcos Llorente wekt interesse uit Spanje en Engeland

Marcos Llorente heeft de interesse gewekt van Sevilla, Atletico Madrid en Arsenal. De Spaanse ploegen waren al langer in de markt voor de Spanjaard, maar de interesse van Arsenal is nieuw. Het lijkt er niet op dat Llorente in aanmerking komt voor veel speeltijd gezien de moordende concurrentie op het middenveld. Of de voorkeur van de middenvelder uitgaat naar een langer verblijf in Spanje is niet duidelijk. Talenten krijgen tenslotte sneller de kans bij Arsenal.

Llorente werd vorig seizoen verhuurd aan Alaves. De middenvelder speelde zich geruisloos in de basis en was een belangrijke schakel in het team dat twee seizoenen geleden werd van het tweede Spaanse niveau. Het contract van de Spaans jeugdinternational loopt nog maar één seizoen door, waardoor het een goedkope optie is.

Foto: Pro Shots