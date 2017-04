Mourinho lanceert bod van 59 miljoen op PSG-verdediger

Marquinhos heeft met zijn goede speler de aandacht getrokken van Manchester United, maar met name de aandacht van Jose mourinho. De Portugese trainer heeft de verdediger dan ook tot ‘prime target’ gebombardeerd. Mourinho wilt volgend seizoen weer mee doen met de strijd om de titel en acht de komst van Marquinhos daar cruciaal in.

De 22-jarige centrale verdediger speelt sinds de zomer van 2013 voor PSG. De club nam hem over van AS Roma. Of Marquinhos Manchester United ziet zitten is maar de vraag. De club uit Engeland lijkt er dit seizoen niet in te slagen om Champions League te halen, in tegenstelling tot zijn huidige club PSG waar hij het elk seizoen haalt.

Foto: Pro Shots