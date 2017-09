Müller heeft clubs voor het uitzoeken

Thomas Müller kan Bayern München volgend seizoen achter zich laten. De Duitser staat in belangstelling van verschillende clubs uit de Premier League. Arsenal, Manchester United en Chelsea zouden de aanvaller graag willen toevoegen aan hun selectie, ondanks dat alle drie de clubs afgelopen transferperiode een nieuwe spits hebben aangetrokken.

Müller zou buiten de spits ook aan de zijkant kunnen spelen, wat hem een ideale kandidaat maakt. De Duitser heeft momenteel te maken met hevige concurrentie, waardoor hij geen vaste basisspeler is bij de Duitse recordkampioen. Door de komst van James Rodriguez lijken de speelkansen alleen maar de slinken voor Müller. Dit is de voornaamste reden dat de aanvaller denkt aan een vertrek bij de club waar hij al heel zijn leven voor uitkomt.

Manchester United had al eerder interesse in Müller. In de tijd dat Louis van Gaal trainer was van Manchester United is de club meerdere keren gelinkt aan de speler. Destijds kwam het niet van een transfer, maar daar zou van de zomer eens verandering in kunnen komen. Hoeveel de Duitse club vraagt voor de Duits international is niet duidelijk. Zijn contract loopt nog door tot de zomer van 2021.

