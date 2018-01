Onderhandelingen Dortmund en Arsenal zitten vast

De onderhandelingen over de transfer van Pierre-Emerick Aubameyang naar Arsenal lijken vast te zijn gelopen. De clubs zitten nog niet bepaald op een lijn als het gaat om de transfersom van Gabonese goalgetter. Borussia Dortmund zou zo’n 70 miljoen willen hebben voor haar topscorer meldt het Duitse Kicker vandaag.

Arsenal zou niet veel meer dan 50 miljoen over hebben voor de spits. De Duitse club houdt ook voet bij stand en houdt voorlopig vast aan haar eigen prijs. The Gunners zouden een verhoogd bod hebben gestuurd richting BVB maar dat zou slechts een kleine verbetering zijn. Daardoor lijkt Arsenal een oude traditie in stand te houden. Het zo laag onder de prijs zitten dat de verkopende club weigert mee te werken. Enkele jaren terug klapte de transfer van Luis Suarez die toen bij Liverpool speelde omdat de club niet gediend was van het bod. Arsenal bood Liverpool 40 miljoen plus één Britse pond, dat wisten de directeuren van de laatst genoemde club niet bepaald te waarderen.

Ook de leiding van Borussia Dortmund nu is niet erg tevreden over het nieuwste bod vanuit Londen. De onderhandelingen zouden hierdoor wel eens kunnen klappen. Arsenal vindt dat de Duitse club aan zet is en dat het achterover kan leunen. Dortmund probeert zich ondertussen niet te laten chanteren door Aubameyang. Feit blijft wel dat het enfant terrible een moeilijke tijd zal hebben teug te keren in het elftal van trainer Peter Stöger. Nadat hij onder andere een teambespreking oversloeg en vertrek begon te forceren. Mocht het toch tot een akkoord komen zouden de Duitsers Arsenal-bankzitter Oliver Giroud graag als vervanger willen verwelkomen.

Foto: Pro Shots