Ook Manchester City aast op Belgische superster

De geruchten zijn er al jaren dat Eden Hazard graag in het wit van Real Madrid wil schitteren. Ook deze winter wordt de Belg gelinkt met een vertrek uit Londen. Volgens The Mirror wil niet alleen De Koninklijke Chelsea’s sterspeler toevoegen aan haar selectie.

Ook Manchester City zou geïnteresseerd in de aanvaller die dit seizoen twaalf keer scoorde voor The Blues. Het probeerde in de zomer al Alexis Sanchez te halen alleen die koos vorige week voor een verblijf in het rode gedeelte van Manchester. Pep Guardiola was er verder niet van overtuigd dat het de juiste investering zou zijn gezien het vorstelijke salaris dat Sanchez wou verdienen. Hij zou Hazard een betere investering vinden, volgens de Britse krant wil de koploper van Premier League zo’n 180 miljoen euro uittrekken voor de 27-jarige Belgisch international.

Foto: Pro Shots