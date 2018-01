Overbodige Feyenoord-spits kan naar Engeland

Michiel Kramer kan een stap maken naar het buitenland, Championship-club Bolton Wanderers is geïnteresseerd in de Feyenoorder meldt The 72. De nummer 22 van de Engelse variant van de Jupiler League zou in de 29-jarige spits de ideale toevoeging zien in de strijd tegen degradatie.

Daarnaast staat de topscorer van Bolton Gary Madine in de belangstelling van meerdere clubs. Het zou Kramer sowieso naar Engeland willen halen als extra optie in de aanval of als vervanger voor Madine. Het leek er eerst op dat de voormalige spits van ADO Den Haag een stap naar een andere Nederlandse club zou maken. Meerdere clubs in de staart van de Eredivsie kozen uiteindelijk voor andere spelers als aanvallende versterking. Sinds vorig seizoen zit Kramer vooral op de bank, nadat hij in het seizoen 2015-2016 een basisklant was bij de Rotterdammers. Hij was bepalend in het team dat de KNVB-beker wist te veroveren en scoorde in de finale. Dit seizoen viel hij voornamelijk op naast het veld door het eten van een broodje kroket in de rust van een bekerduel.

Foto: Pro Shots