Pep Guardiola wil ex-Ajacied naar Manchester halen

Vincent Kompany lijkt zijn beste tijd bij Manchester City te hebben gehad en daarom is trainer Guardiola op zoek naar een waardige opvolger. Momenteel is Toby Alderweireld een naam die genoemd wordt in het Etihad Stadium. De ex-Ajacied steggelt al enige tijd met Tottenham Hotspur over een nieuw contract, waardoor zijn toekomst nog onzeker is.

Vincent Kompany maakte in 2008 de overstap van HSV naar Manchester City. Bij de Engelse club groeide hij uit tot vaste waarde en nam in september 2011 de aanvoerdersband definitief over van Carlos Tévez. Door blessureleed kwam moest hij echter meerdere malen gedwongen toekijken.

Toby Alderweireld kwam via Atlético Madrid en een verhuurperiode bij Southampton FC terecht bij zijn huidige club Tottenham Hotspur FC. Daar speelt hij momenteel naast zijn landgenoot Jan Vertonghen in het centrum van de verdediging, maar een langer verblijf bij de Londense club is dus nog niet zeker.

Foto: Pro Shots