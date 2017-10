Van Persie kan landgenoot verwelkomen

Daley Blind staat in de belangstelling van Fenerbahce. De Nederlander is op de radar van de Turkse topclub verschenen nadat eerder bekend werd dat Jose Mourinho een nieuwe linksback wilt halen naar United. Of de Nederlands international het ziet zitten om naar de club van Robin van Persie te gaan is niet duidelijk.

Blind is een zeer interessante optie voor Fenerbahce omdat hij zowel in de verdediging als op het middenvelder in meerdere posities uit de voeten kan. De oud-Ajacied, die afgelopen zomer in de belangstelling stond van Everton, voelt zich goed bij Manchester United, maar met de eventuele komst van Grimaldo zou de club er nou rouwig om zijn als Blind de club verliet.

Foto: Pro Shots