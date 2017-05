PSG toont interesse in oud-speler van FC Twente

Paris Saint-Germain wil komende zomer extra creativiteit toevoegen aan de selectie. Marko Arnautovic moet hiervoor gaan zorgen in Parijs. De Oostenrijker speelt momenteel nog voor het Engelse Stoke City, maar kan deze club dus in de zomer achter zich laten. PSG hoopt de transfer van Arnautovic te kunnen financieren met een vertrek van Jese Rodriguez. De Spaanse aanvaller speelt momenteel op huurbasis voor Las Palmas, maar kan in de zomer permanent vertrekken uit de Franse hoofdstad.

Buiten Paris Saint-Germain heeft ook AC Milan interesse in de buitenspeler. Of de achterban van de Milanezen daar zo tevreden mee is lijkt onwaarschijnlijk. In het seizoen 2009/2010 speelde Arnautovic namelijk op huurbasis voor aartsrivaal Internazionale. Hij kwam echter niet verder dan drie duels voor de club uit Milaan.

Foto: Pro Shots