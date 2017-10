Rodriguez kan wel heel opvallende transfer maken

Bayern München huurt James Rodriguez voor twee seizoenen van Real Madrid. De Colombiaan zou herenigd worden met zijn voormalige trainer Carlo Ancelotti en zou zo zijn carrière nieuw leven kunnen inblazen. Echter kreeg Ancelotti twee weken geleden zijn ontslag.

Hierdoor ziet Rodriguez zijn toekomst somber in. Ook nadat bekent werd dat Jupp Heynckes de Duitse grootmacht tot het einde van het seizoen op gaan leiden. De kans bestaat dus dat de spelmaker in de winter op zoek gaat naar een nieuwe club. Nadat eerder al bekend werd dat hij naar Italië kon, kan hij nu ook naar Amerika.

Zowel New York City als Orlando City hebben interesse in de Colombiaanse middenvelder. Doordat Andrea Pirlo bij New York en Kaka bij Orlando City vertrekt is bij beide clubs een plekje als ‘destignated player’ vrij. Designated players zijn drie spelers die meer salaris mogen verdienen dan het maximale salaris.

Foto: Pro Shots