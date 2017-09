Schalke 04-ster heeft clubs voor het uitkiezen

De kans is aanwezig dat we Leon Goretzka volgend seizoen niet meer in actie zien bij Schalke 04, maar bij een andere club. Er zijn namelijk tal van grote clubs die de Duitse middenvelder graag willen overnemen van ‘Die Königsblauen’. Dat er veel interesse is in Goretzka is niet zo gek, aangezien zijn contract komende zomer afloopt.

Uit alle grote Europese competities is er minimaal één club die het ziet wel zitten in Goretzka. Volgens BILD zijn onder meer FC Barcelona, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Paris Saint-Germain, Bayern München en Juventus in de race voor de handtekening van de 22-jarige Duitser.

Leon Goretzka maakte in 2013 voor 3,25 miljoen euro de overstap van VfL Bochum naar Schalke 04. Het is momenteel het vijfde seizoen dat hij speelt in het shirt van Schalke 04. Hij kwam in die vijf seizoenen tot bijna 100 wedstrijden, waarin hij 11 keer het net vond.

