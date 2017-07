Schalke wil langer door met back

Schalke 04 wil de samenwerking met Baba Rahman verlengen. De Duitse club huurde Rahman vorig seizoen van Chelsea. De linksback heeft bij Chelsea geen zich op speelminuten en dus zou hij opzoek mogen naar een nieuwe werkgever. Het geld dat Chelsea voor Rahman vangt wordt direct in een vervanger gestoken.

Momenteel is Rahman herstelde van een operatie. Hij liep in de Afrika Cup-wedstrijd tegen Oeganda een blessure op. Hoelang de Ghanees nog moet herstellen is niet duidelijk. Na het transfervrije vertrek van Sead Kolasinac naar Arsenal heeft Schalke geen volwaardige linksback in de selectie.

Foto: Pro Shots