Southampton wil Oranje international aantrekken

Met de transfer van Virgil van Dijk naar Liverpool deze winter verloor Southampton een speler van Nederlands Elftal. Nu lijkt het dat The Saints een deel van de transfersom van 84,5 miljoen euro zal gaan steken in het halen van een andere Oranje international. The Saints willen vleugelaanvaller Quincy Promes (26) van Spartak Moskou naar het zuiden van Engeland halen volgens The Telegraph.

Promes zou ondanks zijn tot 2021 lopende contract in Moskou een overstap naar de Premier League wel zien zitten. De speler heeft het gevoel uitgeleerd te zijn in Rusland en zou daardoor azen op een vertrek. Spartak wil 30 miljoen euro voor haar sterspeler ontvangen. Promes loopt ruim een op twee voor Spartak met 53 goals in 103 wedstrijden. Afgelopen seizoen speelde de ex-Twente speler een grote rol in het eerste landskampioenschap van de club in zestien jaar. Door zijn aandeel van 12 doelpunten en negen assists werd Promes gekroond tot de beste speler in de Russische competitie. Ook dit seizoen is de geboren Amsterdammer op dreef met 10 goals en 6 assists.

Mocht Promes, die 25 keer uitkwam voor Oranje, de overstap maken wordt hij herenigd met mede-international Wesley Hoedt. Southampton worstelt dit seizoen onder de nieuwe trainer Mauricio Pellegrino. De ploeg haalde een paar seizoenen geleden nog Europees voetbal onder Ronald Koeman, maar na de resultaten van vanmiddag in de Premier League staan The Saints zelfs in de degradatiezone. Al heeft Southampton wel morgen de kans weer boven de streep te komen in een thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur.

