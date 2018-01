Sturridge kan Liverpool achter zich laten

Daniel Sturridge kan Liverpool inruilen voor de Serie A. Internazionale heeft namelijk interesse in de Engelse spits. De aanvaller zit meer op de bank dan hem lief is bij Liverpool. Trainer Jurgen Klopp houdt aan dezelfde namen voorin. Dit seizoen kwam de 28-jarige centrumspits pas negen keer in actie voor Liverpool. Hierin scoorde hij twee keer.

In eerste instantie wil Internazionale Sturridge huren tegen een som van 1,5 miljoen euro. Zo wil de club kijken of de Engels international geschikt is voor de club. De laatste jaren had Sturridge nogal last van blessures, daardoor zat hij vaak voor langere tijd in de lappenmand.

