Twee Eredivisie clubs hebben Heraclied op het oog

Thomas Bruns staat naar eigen zeggen in belangstelling van twee Eredivisie clubs. Vitesse en FC Utrecht zouden van de zomer strijden om de handtekening van de middenvelder. Bruns is bezig aan zijn laatste maanden bij Heracles Almelo. Zijn contract loopt van de zomer af en is dus interessant voor clubs. De aanvoerder van Heracles weet naar eigen zeggen nog niet waar zijn toekomst ligt, maar dat hij een transfer gaat maken van de zomer is wel zeker.

Bruns speelt al heel zijn leven in Almelo. Hij debuteerde op 9 april 2011 in de gewonnen wedstrijd tegen Willem II (2-6). De laatste seizoenen was de aanvallend ingestelde middenvelder een belangrijke schakel in het elftal van John Stegeman en lijkt nu toe aan een stapje hoger. Of er meer clubs zich zullen melden moet de komende maanden blijken. Bruns is een van de sterkhouder van Heracles en is tenslotte wel transfervrij op te halen aankomende zomer.

