United wil in de winter weer met miljoenen smijten

Manchester United gaf in de zomer al vele miljoenen uit aan onder andere Victor Lindelof en Romelu Lukaku. Trainer Jose Mourinho is echter nog niet klaar met het spenderen van geld. De Portugees wil van de winter Alex Grimaldo overnemen van Benfica.

Afgelopen zomer nam United Lindelof voor 35 miljoen over van Benfica. Of de club weer zaken wil doen met de Engelse topclub is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de club flinke winst kan maken op de verkoop van de verdediger. De Portugese topclub nam de voormalige aanvoerder van Barcelona B voor maar twee miljoen over een kleine twee seizoenen geleden. De club zal nu het veelvoudige van dat bedrag terug willen zien.

De komst van Grimaldo zou nadelige gevolgen kunnen hebben voor Daley Blind of Luke Shaw. Grimaldo speelt bij voorkeur op linksback, al kan hij ook op het middenveld uit de voeten, en daar lijkt hij ook voor gehaald te worden.

Foto: Pro Shots