Veltman kan oud-Ajacied achterna

Joel Veltman staat voor een verrassende transfer. De rechtsback staat namelijk in belangstelling van Napoli, de club waar oud-Ajacied Arek Milik ook onder contract staat. De Italiaanse club wil een geduchte concurrent halen voor Elseid Hysaj die momenteel de enige rechtsback in de selectie is. Algemeen directeur Cristiano Giuntoli is onder de indruk van de veelzijdigheid van de international van Nederland.

Veltman leek afgelopen zomer te vertrekken bij Ajax. De verdediger annex aanvoerder van Ajax stond in nadrukkelijk belangstelling van Crystal Palace, maar uiteindelijk kwam het niet tot een tranfer. De mandekker sluit een transfer dan ook niet uit. Of Napoli al een bod wilt uitbrengen in de winter is niet duidelijk. Hoogstwaarschijnlijk wacht de Italiaanse topclub tot de zomerstop om toe te slaan.

Foto: Pro Shots