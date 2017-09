Virgil van Dijk in beeld bij Italiaanse club

Momenteel speelt de Nederlandse verdediger Virgil van Dijk nog steeds bij Southampton FC. Of hij nog lang bij ‘The Saints’ speelt is echter maar de vraag. Er stonden afgelopen zomer al veel Engelse clubs voor hem in de rij, maar nu lijkt Van Dijk ook een optie te hebben in de Serie A. Juventus ziet de verdediger namelijk als de ideale versterking.

Van Dijk stond afgelopen seizoen lange tijd aan de kant door een enkelblessure. Toen hij afgelopen zomer hersteld was van die blessure, wilde hij Southampton FC graag verlaten voor een Engelse topclub. Want interesse was er genoeg voor de verdediger. Onder meer Chelsea FC en Liverpool FC wilden hem graag aan de selectie toevoegen.

Virgil van Dijk trainde enige tijd apart bij Southampton FC. ‘’Ik moet kunnen werken met een speler die er 100 procent mee bezig is om te verdedigen voor Southampton’’, zei Mauricio Pellegrino, trainer van Southampton FC, over het incident. Momenteel traint Virgil van Dijk echter weer mee met de groep.

Foto: Pro Shots