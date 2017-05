WBA gaat voor voormalig bajesklant

West Bromwich Abion wil haar aanval komende zomer versterken. In de zoektocht naar een nieuwe aanvaller is dus club uitgekomen bij Troy Deeney. De aanvaller van Watford is dit seizoen één van de sterkhouders bij zijn club en kan dan ook rekenen op interesse van verschillende clubs uit Engeland. Deeney maakte dit seizoen tien doelpunten in de Premier League voor Watford.

In het verleden heeft Deeney nog in de gevangenis gezeten. De Engelsman was betrokken bij een vechtpartij en kreeg destijds een straf van tien maanden cel. De aanvaller stond toen al onder contract bij Watford, maar de club besloot hem niet te ontslaan. Het bleek een goede zet van de clubleiding, want vandaag de dag neem Deeney Watford bij de hand.

Foto: Pro Shots