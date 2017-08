Wenger gaat voor middenvelder uit Spanje

In de zoektocht naar een nieuwe middenvelder is Arsenal trainer Arsene Wenger uitgekomen bij Steven N’Zonzi. De defensieve middenvelder staat momenteel onder contract bij Sevilla, maar geniet de interesse van verschillende topclubs. Zo zou onder meer Juventus belangstelling hebben in de diensten van de Fransman.

Wenger wil meer power toevoegen aan het middenveld en ziet in N’Zonzi de ideale kandidaat. De middenvelder heeft in het verleden voor Stoke City en Blackburn Rovers gespeeld dus de Premier League is geen onbekend terrein voor N’Zonzi. Hoeveel Sevilla vraagt voor haar speler is niet duidelijk.

Foto: Pro Shots