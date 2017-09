De Nederlandse spelersmakelaar Mino Raiola denkt dat Paulo Dybala niet lang meer speler van Juventus is. Dybala werd al meerdere malen aan FC Barcelona gelinkt en volgens Raiola is de kans aanwezig dat hij daar volgend seizoen onder contract staat.

‘’Ik denk dat hij uiteindelijk gaat vertrekken bij Juventus’’, aldus Mino Raiola. ‘’Hij moet naar een team gaan waarbij hij een project treft dat goed bij hem past. Het is voor hem nu moeilijk om naar een hervormd Barcelona te gaan, maar hij zou het goed doen bij Real Madrid, Manchester United, Manchester City of Chelsea.’’

Juventus nam Dybala in zomer van 2015 over van Palermo, waar hij drie jaar onder contract stond. De Oude dame had 32 miljoen euro over voor hem. Sindsdien maakte hij 48 doelpunten in 97 wedstrijden. Daarnaast gaf hij achttien assists.

Foto: Pro Shots