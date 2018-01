Ajax-verdediger Zeefuik op weg naar FC Groningen

Deyovaisio Zeefuik komt de rest van dit seizoen op huurbasis uit voor FC Groningen. De Noorderlingen bedongen bij de huurovereenkomst van de Ajax-verdediger een optie tot koop.

De komst van de 19-jarige Zeefuik kwam snel tot stand na de berichten over het vertrek van Chelsea-huurling Todd Kane bij FC Groningen. De Engelsman stond na de terugkeer van een knieblessure op het tweede plan. Mike te Wierik had zich in de tussentijd de rechtsbackpositie toegeëigend.

Kane zag volgens technisch manager Ron Jans te weinig kans op speelminuten. Een terugkeer naar Londen was voor de 24-jarige verdediger het logische gevolg. Kane was in het seizoen 2015/2016 bij NEC van vaste waarde. De Nijmeegse ploeg stond toen onder leiding van de huidige FC Groningen-coach Ernest Faber.

Zeefuik kwam dit seizoen vijf keer binnen de lijnen voor Ajax 1. Centrale verdediger Joey Veltman is de huidige rechtsback. Met het aantrekken van de Deen Rasmus ‘Nissen’ Kristensen is er voor Zeefuik weinig zicht op speeltijd.

Deyovaisio is het jongere broertje van spits Género Zeefuik. De 27-jarige Género speelde tweeënhalf seizoen (2012-2015) bij FC Groningen. In 42 wedstrijden kwam hij tot zeven doelpunten.

