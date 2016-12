Jaap Stam nieuwe trainer van Swansea City?

Jaap Stam staat hoog op de wensenlijst van Swansea City om de ontslagen manager Bob Bradley op te volgen. Dat weet De Telegraaf. De Nederlander is momenteel manager van Reading, maar kan een stap hogerop maken.

Met Reading is Stam werkzaam in het Championship, maar de voormalig verdediger van Manchester United is een belangrijke kandidaat bij Premier League-club Swansea. Bij The Swans staan Leroy Fer en Mike van der Hoorn onder contract. Tot voor kort had John van Zweden aandelen in de club, maar die heeft hij inmiddels verkocht.