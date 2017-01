Stijn Vreven nieuwe trainer van NAC Breda

Stijn Vreven, kennen we hem nog?! Hij is de nieuwe trainer van NAC Breda en zal het team moeten helpen naar een terugkeer naar de Eredivisie. Het tweede seizoenshelft zullen ze in Breda hard aan de bak moeten en denken in Vreven de juiste persoon gevonden te hebben.

Vreven is erg blij met zijn nieuwe avontuur. “Deze club heeft fantastische supporters die altijd vol achter de club staan. Dat weet ik ook nog uit mijn periode als speler”, vertelt hij op de website van De Parel van het Zuiden.

“NAC leeft enorm en de betrokkenheid van iedereen in en rondom de club is enorm groot. Het hondstrouwe publiek verwacht iedere wedstrijd dat de spelers voor ze door het vuur gaan. Wat dat betreft passen de waarden van deze club en het publiek goed bij mij. Ik kan niet wachten tot de eerste thuiswedstrijd in het altijd sfeervolle stadion.”