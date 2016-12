Ziyech: ”Misschien volgend seizoen in Spanje of Engeland”

Hakim Ziyech is niet van plan om jaren te blijven voetballen in Amsterdam. De middenvelder van Ajax heeft in een interview met de NOS duidelijk gemaakt dat hij de Amsterdamse club als een tussenstation ziet in zijn veelbelovende carrière.

Volgens Ziyech was er – voor zijn komst naar Amsterdam – al vergaande interesse vanuit topclubs in het buitenland. “Er waren wel aanbiedingen van grotere clubs. Uit de Premier League, Bundesliga, Spanje, Turkije. Ik kon dus naar veel landen, maar Nederland leek me het beste. En ik denk dat ik afgelopen zomer nog niet klaar was om op mezelf naar het buitenland te gaan. Misschien qua voetbalkwaliteit wel, maar je moet je er ook goed bij voelen. Anders kan je niet presteren. Daarom ben ik tot de conclusie gekomen dat nog een of twee jaar Nederland het beste voor me is.”

“In het voetbal kan het raar lopen. Kijk naar Kevin Strootman, die ging binnen een jaar van Sparta, naar Utrecht, naar PSV. Het kan snel gaan. Ajax is niet mijn eindstation. Ik heb ook mijn ambitie en mijn dromen.”