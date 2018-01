PSV’er rondt transfer naar de Premier League af

PSV zal de strijd om het landskampioenschap vervolgen zonder Jürgen Locadia. De aanvaller maakt de stap naar de Premier League en zal gaan uitkomen voor Brighton & Hove Albion. De 24-jarige is meteen de recordaankoop van de club, de Engelsen storten zo’n 16 miljoen euro op de rekening van PSV. Hij tekent een contract tot 2022 en krijgt rugnummer 25.

In de kuststad zal Locadia de huidige nummer 16 van Premier League van de nodige goals moeten voorzien. De promovendus onder leiding van Chris Hughton scoorde pas 17 keer in 23 wedstrijden. Alleen hekkensluiter Swansea City is tot nu toe slechter in het vijandelijke strafschopgebied. De manager van The Seagulls hield Locadia al langer in de gaten. “We wisten al een tijdje wie hij was. Het is geen geheim dat we een type zoals hem wilden hebben. Jurgen heeft indrukwekkende statistieken voor PSV laten we hopen dat hij die hier kan door trekken.” Locadia verlaat Eindhoven met 137 duels achter zijn naam waarin hij 45 keer scoorde en 34 assists gaf.

Dit seizoen scoorde hij negen keer voor PSV en gaf zes assists in 15 wedstrijden, tot dat hij geblesseerd raakte in de topper tegen Ajax in december. Daardoor kan Locadia voorlopig nog niet in actie komen voor zijn nieuwe club. Hij heeft nog paar weken nodig om te herstellen van zijn spierblessure. In Brighton zal hij herenigd worden met Davy Pröpper die afgelopen zomer dezelfde weg bewandelde.

Foto: Pro Shots