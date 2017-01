Memphis Depay onderweg naar Olympique Lyon?

Het lijkt erop dat Memphis Depay zijn carrière voort gaat zetten bij het Franse Olympique Lyon. De aanvaller heeft laten weten oren te hebben naar een transfer naar de Ligue 1, wat in een eerder stadium nog niet het geval was.

Het eerste voorstel van twaalf miljoen euro werd reeds afgewezen door Manchester United. “Op dit moment kunnen we niet aan de eis van United voldoen”, zegt voorzitter Jean-Michel Aulas in gesprek met Le Parisien. Manchester United vraagt 30 miljoen euro voor de Oranje-international. “We proberen alles. Memphis wil echt naar Lyon komen en dat was niet lang geleden nog wel anders. We blijven het proberen.”

Aulas kan niet zeggen wanneer er meer duidelijkheid zal zijn over het al dan niet aantrekken van Memphis, die bij United op een dood spoor zit. “We moeten aan het einde van de week wel weten als we nog zaken willen doen”, aldus de voorzitter.