Tim Krul onderweg naar Chelsea?

Het lijkt erop dat het avontuur van Tim Krul korter duurt dan gedacht bij Ajax. De reservekeeper van de Amsterdammers lijkt op weg te zijn naar Chelsea, waar ze op zoek zijn naar een tweede doelman. In Londen zou Krul de vervanger worden van de stand-in Asmir Begovic.

The Guardian schrijft dinsdag dat Bournemouth ruim twaalf miljoen euro heeft geboden op Begovic, die in de zomer van 2015 overkwam van Stoke City en sindsdien fungeert als nummer twee achter Thibaut Courtois. De clubleiding van Chelsea is bereid om de goalie te verkopen, mits er voor 31 januari een goed alternatief naar Stamford Bridge kan worden gehaald.

Krul (28) is één van de opties. Dit seizoen wordt de Oranje-international door Ajax gehuurd van Newcastle United. Die samenwerking is geen succes. Wat heet: nog niet één keer kwam Krul in actie in de Eredivisie namens de Amsterdammers. Trainer Peter Bosz geeft de voorkeur aan André Onana. Krul liep eind 2015 een zware blessure op en arriveerde in augustus zonder wedstrijdritme bij Ajax.