AZ thuis tegen Cambuur in halve finale KNVB-beker

Kan AZ de draad weer oppakken?

AZ en Cambuur strijden vanavond voor een plek in de finale van de KNVB-beker. Voor Cambuur is het de eerste keer in de historie dat het de halve eindstrijd speelt van het bekertoernooi. De winnaar van het duel zal het op 30 april om 18.00 uur opnemen tegen Vitesse. De Arnhemmers wisten zich namelijk gisteravond al te verzekeren van een finaleticket. De club van trainer Henk Fraser deed dit door Sparta met 1-2 te verslaan.

Na een 7-1 nederlaag bij Olympique Lyon en een 1-1 gelijkspel thuis tegen Sparta, zal AZ er vanavond alles aan doen om weer eens te winnen. Nu de club niet meer actief is in de Europa League en het gat met de top van de Eredivisie elke week groter wordt, is de KNVB-beker de enige kans om het seizoen nog kleur te geven. Cambuur verkeerd in een betere vorm. Uit de laatste drie wedstrijden werden zeven punten gehaald. Maar ook voor Cambuur is de KNVB-beker de enige kans op een prijs, promotie zit er namelijk niet meer in.

Verrassend

Dat Cambuur in de halve finale staat is verrassend te noemen. De club begon het toernooi met een 0-1 winstpartij bij de FC Rijnvogels uit Katwijk aan den Rijn. Vervolgens mocht Cambuur het opnieuw opnemen tegen een amateurclub. Maar ook TEC wist de club uit Leeuwarden niet te stoppen, 0-4. In de achtste finale was Ajax de tegenstander. De club uit Amsterdam werd dankzij twee doelpunten van Martijn Barto met 2-1 verslagen. Ook FC Utrecht moest het onderspit delven. Na een 2-2 gelijkspel moesten strafschoppen de beslissen brengen. Uiteindelijk bleek Cambuur met 6-7 te sterk en behaalde voor het eerst in de historie de halve finale van de KNVB-beker.

Thuisclub AZ had op papier een makkelijker speelschema. Ook zij begonnen met een amateurclub als tegenstander. Het FC Lienden van trainer Hans Kraay jr. werd met 4-1 verslagen. De volgende ronde mocht AZ het thuis opnemen tegen FC Emmen. Door een doelpunt van Robert Mühren werd er nipt met 1-0 gewonnen. In de achtste finales was ASWH de tegenstander. Maar de amateurs uit Hendrik-Ido-Ambacht konden niet verrassen, 2-0. In de kwartfinale stond een thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen op het programma. Derrick Luckassen maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Door dit doelpunt staat AZ nu, net als vorig seizoen, in de halve finale van de KNVB-beker.

Halve finales