5 iconische voetbal bekers en hun verhalen

Het winnen van een beker is het ultieme doel van elke sport. Zo ook in het voetbal. Spelers werken keihard om dit doel te bereiken. Binnen het voetbal zijn er meerdere competities waarin een beker te winnen valt. Zo kunnen spelers met hun club zowel nationaal als internationaal een beker winnen. Hiernaast kunnen spelers voor hun land uitkomen in internationale toernooien. Hieronder zullen wij de meest iconische en prestigieuze voetbalbekers bespreken.

FIFA Wereldbeker

Wanneer een voetbalteam een finale of competitie wint krijgen zij een voetbal beker of schaal. De meest bekende is de FIFA wereldbeker. Deze beker wordt om de 4 jaar uitgereikt aan de winnaar van het wereldkampioenschap. Dit kampioenschap wordt al sinds 1930 gehouden en is omhoog gehouden door 9 verschillende landenteams. Wat de meeste mensen niet weten is dat de beker voor het wereldkampioenschap van 1974 een andere naam had. Deze was vernoemd naar de voorzitter van de FIFA ten tijde van het eerste WK voetbal: Jules Rimet.

Nederlanders hebben helaas nog geen positieve ervaring met de wereldbeker. Onze mannen in oranje wisten in de historie maar liefst 3 keer de finale te halen. Helaas werden geen van de drie finales tegen West-Duitsland, Argentinië en Spanje gewonnen. Verder strandde Nederland in 1998 in de halve finale na een verlies van Brazilië. Ook kwamen ze niet verder dan de halve finale in 2014, toen ze verloren van Argentinië.

Henri Delaunay Beker (EK Voetbal)

Na het WK voetbal is het meest bekeken toernooi het EK voetbal. Net als het WK wordt dit toernooi eens in de 4 jaar gehouden. Echter bestaat het toernooi een stuk korter dan het WK. De eerste keer dat het toernooi werd georganiseerd was namelijk pas in 1960. De beker dankt zijn naam aan de initiatiefnemer van het Europees kampioenschap voetbal.

In 1927 kwam Henri Delaunay op het idee een toernooi te organiseren voor Europese landen. Het werd echter pas een realiteit in 1960, mede door de tweede wereldoorlog.

Op dit toernooi kan Nederland terugkijken met een glimlach. In 1988 werd het Nederlands elftal namelijk kampioen. Een selectie met onder andere Gullit, Van Basten en Rijkaard behaalden het grootste succes voor het Nederlands voetbal ooit. Naast de winst is de finale ook bekend door de waanzinnige goal van Marco van Basten. Deze scoorde met een prachtige volley vanuit een onmogelijke hoek na een voorzet van Arnold Mühren.

UEFA Champions League

Voor clubteams is het bekendste toernooi op de wereld de UEFA Champions league. Dit toernooi wordt vanaf 1955 elk jaar georganiseerd. Tot 1997 konden teams alleen mee doen aan dit toernooi wanneer zij, zoals de naam al doet vermoeden, kampioen van hun land waren geworden. Hierna werd het ook mogelijk voor andere hoog geëindigde teams uit de competities. Ook de Champions League had voorheen een andere benaming. Voor 1992 heette het de Europa Cup 1.

De Champions League is het meest begeerde toernooi voor clubs. Real Madrid wist het toernooi het vaakst te winnen. Zij deden dit maar liefst 14 keer. Ze wonnen de beker zelfs 5 maal op rij van 1956 tot 1960.

Nederlandse clubs hebben enkel succes gehad in dit toernooi toen het nog de Europa Cup 1 heette. Zo won Feyenoord de beker als eerste Nederlandse club in 1970 na verlenging van Celtic. De drie opvolgende jaren werd hij gewonnen door Ajax. Ook PSV wist de beker eens te winnen. Zij deden dit in 1988 toen ze de finale van Benfica wonnen. Ajax is de meest recente Nederlandse overwinnaar. De Amsterdamse club won in 1995 van AC Milan na een goal van een jonge Patrick Kluivert.

FA Cup

In het lijstje van iconische bekers mag deze beker zeker niet ontbreken. De FA Cup is een Engels bekertoernooi en tevens het oudste voetbaltoernooi ter wereld. Dit toernooi wordt al georganiseerd sinds 1871. Het toernooi is razend populair in Engeland en wordt jaarlijks georganiseerd.

Clubs tot en met het 9 e niveau van Engeland kunnen mee doen aan het toernooi. In augustus vindt er een loting plaats voor teams van het 5 e tot 9 e niveau. Als een team wordt geloot mogen ze meedoen aan de eerste ronde. Clubs van de hoogste 4 niveaus worden automatisch ingeschreven. De club die het vaakst het toernooi heeft gewonnen is Arsenal. De club uit Londen wist hem maar liefst 14 keer te winnen.

KNVB Beker

Tot slot is er de KNVB beker. Dit is de oudste competitie van ons land. Dit toernooi wordt al georganiseerd sinds 1899 en kent vele winnaars. Om deel te nemen aan het toernooi moeten clubs in het betaald voetbal zitten, tweede of derde divisie spelen of de halve finale van een districtsbeker hebben bereikt. Ajax is de club die de beker 20 keer omhoog mocht houden en is daarmee recordhouder. Ze worden gevolgd door Feyenoord die hem 13 keer won. Wanneer een team de KNVB beker wint mogen ze spelen tegen de eredivisie kampioen in de Johan Cruijff Schaal.