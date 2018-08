Onlangs verlengde Mauricio Pochettino zijn contract bij Tottenham Hotspur tot de zomer van 2023. Deze zomer wilde Real Madrid de Argentijnse oefenmeester hebben als vervanger van de vertrokken Zinedine Zidane, maar de Argentijn wees het aanbod af. Jermaine Jens stelt dat Real Madrid wel degelijk de droomclub is van Pochettino

“Real Madrid zit al een tijdje achter hem aan, denk ik. Het is een grote test geweest. Want ik denk dat Pochettino diep van binnen heel graag naar Real wil”, zegt Jenas. “Ik denk dat alleen Manchester United en Real Madrid hem zouden kunnen weglokken. Denk er maar eens over na: Jurgen Klopt blijft voorlopig bij Liverpool, Chelsea wisselt iedere twee minuten van manager.”

“Als hij naar Chelsea zou gaan, zou hij alles ruïneren wat hij bij Tottenham heeft opgebouwd. Hij heeft al gezegd dat hij niet naar Barcelona zal gaan, vanwege zijn band met Espanyol”, vervolgt de oud-middenvelder van Tottenham Hotspur. “Dan blijven United en Real over. Je hebt ook nog wel Paris Saint-Germain en Bayern München, maar ik denk dat hij graag in de Premier League blijft of teruggaat naar LaLiga.”

