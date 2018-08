Aad de Mos: ‘’Hij is talentvol en krijgt nu de kans bij Feyenoord. Het is zijn club’’

Veel voetballiefhebbers waren verbaast toen Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst na buiten bracht dat Justin Bijlow de nieuwe eerste doelman van Feyenoord is. Analist Aad de Mos begrijpt de keuze van Van Bronckhorst wel.

‘’Een zeer talentvolle keeper. Dat hebben we al gezien in wedstrijden van Jong Oranje en toen hij zijn debuut maakte in De Kuip. Zijn hele familie is voetbalgek en die jongen leeft voor het voetbal. Allemaal leuk en aardig, maar hij heeft natuurlijk ook kwaliteiten. Hij is talentvol en krijgt nu de kans bij Feyenoord. Het is zijn club. Ik vind dat een goede keuze’’, zegt De Mos over de jonge doelman.

Naast Bijlow is De Mos ook erg gecharmeerd van Brad Jones. ‘’Feyenoord heeft geprofiteerd van de kwaliteiten van Jones. Hij was in het kampioensjaar heel goed en ook in de beker. Een mooi afscheid voor Jones en ik wens hem heel veel succes in Saudi-Arabië.’’

Foto: Pro Shots