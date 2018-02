Ajacied vol lof over nieuweling: ‘Dat gif kunnen we wel gebruiken’

Nicolás Tagliafico speelt sinds januari voor Ajax. De club uit Amsterdam nam de linksback voor ongeveer vijf miljoen euro over van Independiente in Argentinië. Sinds zijn overstap maakt Tagliafico indruk op zijn teamgenoten. Ook Donny van de Beek is onder de indruk. “Het geeft me een goed gevoel als hij achter me staat.”

De eerste wedstrijd die Tagliafico speelde was meteen een beladen wedstrijd. De verdediger maakte zijn officieel debuut voor de Amsterdammers in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Feyenoord. De Argentijn werd meteen verkozen tot Man of the Match en liet een uitstekende indruk achter. Ook in de daarop volgende drie wedstrijden, waarin hij negentig minuten speelde, liet de mandekker een prima indruk achter.

“Hij is heel leergierig, scherp en houdt er wel van om de beuk er in te gooien. Met respect voor de tegenstander. Die scherpte eist hij ook van ons en dat vind ik wel mooi. Dat gif kunnen we wel gebruiken”, aldus Van de Beek. Afgelopen woensdag in de wedstrijd tegen Roda JC (2-4 winst) gaf Tagliafico nog twee assists.

Foto: Pro Shots