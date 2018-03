Ajacied trots: “Voor deze kans heb ik hard gewerkt”

Jorge Sampaoli maakte onlangs zijn selectie bekend voor de interlands tegen Argentinië en Italië. Bij de selectie stond ook de naam van Ajacied Nicolas Tagliafico. De oproep van de bondscoach komt voor de 25-jarige verdediger niet als een verrassing. Tagliafico kwam Sampaoli ongeveer een maand geleden tegen.

“Voor deze kans heb ik hard gewerkt”, aldus Tagliafico. “Ik ben ontzettend blij.” De linksback sprak Sampaoli op het vliegveld van Amsterdam. “Ik heb de bondscoach een maand geleden op Schiphol ontmoet en gesproken. Hij heeft me verteld wat hij van me verwacht en zei me bij Ajax in de gaten te houden.”

Tagliafico debuteerde in juni vorig jaar in het nationale elftal, in de oefeninterland tegen Brazilië. Daar bleef het sindsdien bij. Hij vindt dat hij sinds zijn komst naar Ajax afgelopen zomer progressie boekt. “Vooral aanvallend”, stipt hij aan. “Het grote verschil met het Argentijnse voetbal is dat de spelers van Ajax eerst uitgaan van balbezit in plaats van verdedigen.” Tagliafico weet niet hoe groot zijn kansen op deelname aan het WK in Rusland zijn. “Meer dan de komende maanden alles voor Ajax geven en afwachten, kan ik niet.”

Foto: Pro Shots