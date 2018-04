Ajax onder de indruk: ‘’Ajax zat hier met zúlke ogen te kijken’’

Ajax heeft een jonge doelman uit België op het oog. Maarten Vandevoordt van KRC Genk maakt momenteel namelijk veel indruk en wordt door sommigen als de opvolger van Thibaut Courtois gezien. Ook Jos Daerden, assistent-trainer bij de Belgische club, ziet dat de zestienjarige Vandevoordt veel potentie heeft.

‘’Vandevoordt heeft al meegetraind onder Albert Stuivenberg en Philippe Clement heeft hem nu ook aan het werk gezien op stage. Veel kwaliteiten, maar.. Die vergelijkingen altijd. Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois, daar worden die jongens altijd mee vergeleken. Ajax zat hier met zúlke ogen te kijken. Het is een moderne keeper, maar…’’, zegt Daerden.

Ook Koen Daerden, oud-speler van KRC Genk, is onder de indruk. ‘’Hij is net zestien en heeft zondag getekend, ja, maar wat je net zei, is het grootste gevaar voor die jongen. We zijn heel blij dat hij blijft en hij heeft zeer veel kwaliteiten, absoluut, maar hij is nog jong.’’

‘’Hoe gaat zo’n jongen daar mentaal mee om, de dag dat hij de stap naar het eerste elftal zet? Voor de club ligt daar een heel grote taak. De aandacht, mensen die naar hem vragen: gaan zijn prestaties daaronder lijden of niet? Veel keepers hebben zoiets van: laat maar glijden, ik doe mijn ding. Hij ook, dat is positief’’, vervolgt Daerden.

