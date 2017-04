Ajax verslaat Bayern München in de finale van de Future Cup

Vanmiddag is Ajax Onder-17 erin geslaagd de Future Cup te winnen. De Amsterdammers wisten in de finale de leeftijdsgenoten van Bayern München met 2-0 te verslaan. Het is de vierde keer in de geschiedenis van de Future Cup dat Ajax er met de hoofdprijs vandoor gaat. Dit lukte de club namelijk ook al in 2010, 2012 en 2014.

In de halve finale bleek Ajax na strafschoppen te sterk voor het Belgische Anderlecht, waardoor de Amsterdammers de finale bereikten. Bayern München wist in de andere halve finale af te rekenen met de J-League selectie, 0-1.

In de finale begon Ajax sterk aan de wedstrijd. De club wist namelijk al binnen twee minuten de voorsprong te pakken. Na een lage voorzet van Mitchell Bakker was het Alexander Nitzl die de bal ongelukkig achter zijn eigen doelman schoot. Nog voor rust verdubbelde Ajax de voorsprong. Abdallah Aberkane wist namelijk het net te vinden en de marge te vergroten.

In de tweede helft was Ajax opnieuw de bovenliggende partij, maar omdat de Amsterdammers steeds faalde in de afronding bleef een derde treffer uit. Ook Bayern München wist niet meer te scoren waardoor Ajax de finale met 2-0 wist te winnen en Sven Botman, de aanvoerder van Ajax, de Future Cup in ontvangst mocht nemen.

Foto: Pro Shots