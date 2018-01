Ajax-versterking: ‘’Ik heb een shirt van Ajax op mijn slaapkamer’’

Komende zomer gaat Perr Schuurs de overstap maken van Fortuna Sittard naar Ajax. De Limburger is in zijn achterhoofd echter al bezig met de Amsterdamse club. ‘’Ik heb een shirt van Ajax op mijn slaapkamer. Dat hangt naast eentje van Fortuna en posters van Messi en Ronaldo’’, zegt de achttienjarige verdediger.

Ook probeert hij al geregeld naar zijn nieuwe club te gaan kijken. ‘’Probeer alle thuiswedstrijden mee te pikken. Ik heb ook geregeld contact met Matthijs de Ligt, die ik al ken van bij de jeugd. Maar echt Ajacied voel ik me nog niet. Ik train en speel nog bij Fortuna. Het zou geweldig zijn als ik Sittard kan verlaten met een promotie naar de Eredivisie.’’

‘’Toevallig zijn we dinsdagmorgen naar de Markt geweest. Daar hebben we bij elk café Fortuna-vlaggen gebracht om op te hangen als steun aan de club. Toen heb ik wel even rondgekeken en gedacht: wat als we hier straks staan voor een vol plein? Ik hoop dat die droom uitkomt’’, vervolgt Schuurs.

Foto: Pro Shots