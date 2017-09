Andries Jonker vertrekt na dik half jaar bij VfL Wolfsburg

Andries Jonker is dit seizoen de eerste trainer van de Bundesliga die de laan wordt uitgestuurd. De Nederlandse trainer, die sinds februari van dit jaar aan het roer stond bij VfL Wolfsburg, verlaat de club per direct. Dit maakte de club maandagochtend bekend via de vaste kanalen.

Vorig seizoen wist de club maar net in de Bundesliga te blijven door in de play-offs Eintracht Braunschweig uit te schakelen. Maar ook dit seizoen begon de club niet goed. Met vier punten uit vier wedstrijden staat de club momenteel op de veertiende plek. Nu Andries Jonker vertrokken is, beschikt de club nog maar over drie Nederlanders. Want ook Jeffrey Bruma, Paul Verhaegh en Riechedly Bazoer staan onder contract bij de VfL Wolfsburg.

“Het ging niet enkel om de recente indrukken van de wedstrijd tegen Stuttgart, maar ook om de ontwikkeling van het team, die, ondanks dat het afgelopen zomer opnieuw vorm is gegeven, leek te stagneren. We willen Andries Jonker en zijn staf bedanken voor het feit dat zij Wolfsburg vorig seizoen op het nippertje in de Bundesliga hebben weten te houden”, aldus directeur Wolfgang Hotze over het ontslag.

Foto: Pro Shots